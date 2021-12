Covid – Caronia, focolaio in atto, ma non si conosce la portata. Il sindaco “Non è stata istituita zona rossa”

“In riferimento all’articolo apparso stamane su alcuni quotidiani on-line si comunica che lo stesso è privo di fondamento. Il Comune non ha adottato alcun provvedimento.” Con una nota via social l’amministrazione comunale di Caronia smentisce l’istituzione di zona rossa con ordinanza sindacale nel piccolo comune dei Nebrodi, interessato in queste ore da un’impennata di casi di positività al coronavirus.

“Il fatto accaduto è molto grave, in quanto l’articolo riporta una bozza di documento non firmato dal Sindaco e pertanto privo di valore. La situazione Covid-19 è in evoluzione e sarà cura dell’Ente aggiornarvi su tutte le iniziative messe in atto. Si precisa che a tutt’oggi non si hanno ancora dati ufficiali dall’USCA” precisano dall’amministrazione comunale.