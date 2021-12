Covid, 6 casi a Torrenova e Santo Stefano Camastra. 14 a Tortorici. 5 i morti nel messinese in 48 ore

Sale la curva dei contagi da coronavirus nel messinese, dove nelle ultime 48 ore si contano ben 5 decessi. Tre le morti registrate al Policlinico ed una al Papardo il giorno di Natale: si tratta rispettivamente di un 74enne di Messina, una 74enne di Itala ed un 79enne di Merì, mentre la persona deceduta al Papardo era una 81enne. La quinta vittima è una 92enne messinese ed è spirata oggi 26 dicembre al Policlinico.

Per quanto riguarda, invece, i ricoveri ospedalieri, che sono in tutto 105, si contano 58 degenti al Policlinico, di cui 11 in rianimazione; 31 al Papardo, con 6 persone in terapia intensiva; 8 al “Cutroni-Zodda”di Barcellona Pozzo di Gotto e 8 all’ Irccs Piemonte.

Nuovi contagi si registrano a Torrenova, dove sono 6 i casi accertati di positività al covid-19 e 13 le persone in isolamento, come ha comunicato il sindaco Salvatore Castrovinci. Stessi numeri a Santo Stefano di Camastra, secondo gli aggiornamenti del 25 dicembre. 14 i contagiati a Tortorici, di cui 5 accertati con tampone molecolare e 9 con test rapido.