Covid – 2.131 nuovi casi in Sicilia, oltre 50.000 in tutta Italia. Crescono i ricoveri

In crescita la curva dei contagi in Sicilia, con il numero di casi più alto rilevato nella quarta ondata: sono 2.131 i nuovi casi di Covid-19 registrati nell’isola nel bollettino di venerdì 24 dicembre, a fronte di 43.199 tamponi processati. Ieri i contagi del giorno erano stati 2.078 su oltre 41 mila tamponi processati.

Rimane stabile il tasso di positività, al 4,9% nell’isola, che rimane all’ottavo posto tra le regioni per nuovi contagi. Nelle prime posizioni, con 16.044 nuovi casi c’è la Lombardia, staccato di molto il Veneto con 5.074.

Gli attuali positivi in Sicilia sono 25.165, con un incremento giornaliero di 1.530 casi. I guariti sono stati 593, mentre scende il dato relativo alle vittime: sono 8 quelle registrate nel bollettino di oggi e portano il totale dei decessi da inizio pandemia nell’isola a 7.404.

Aumentano ancora, di 20 unità, i ricoverati nei reparti Covid dell’isola: adesso sono 664 in totale. Di questi 591 sono ricoverati in area medica con sintomi e 73 in terapia intensiva (ieri erano 76).

Sul fronte del contagio nelle singole province ancora in testa Catania con 765 nuovi casi (record), poi Palermo con 437 e Messina 257. Seguono Siracusa 174, Trapani 157, Caltanissetta 142, Enna 102, Ragusa 84 e, Agrigento 13.

IN ITALIA: Non si ferma la corsa del virus: sono 50.599 i casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore, nuovo record assoluto da quando quasi due anni fa è esplosa la pandemia. Ieri i casi erano stati 44.595, il numero più alto mai registrato dal 13 novembre del 2020 quando furono 40.902. Le vittime, secondo i dati del ministero della Salute, sono 141, mentre ieri erano state 168.