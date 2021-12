Capo d’Orlando – Auto si ribalta a San Martino sulla SS116. Illeso il conducente

Vigilia di Natale movimentata per un uomo di Capo d’Orlando, che intorno alle 17 di oggi pomeriggio si è reso protagonista di un incidente autonomo sulla SS116, in contrada San Martino.

Per cause ancora da accertare la sua Mercedes Classe A ha colpito il guardrail, per poi ribaltarsi.

Illeso, per fortuna, il conducente dell’auto, che viaggiava da solo.

Sul posto la Polizia Municipale di Capo d’Orlando ed i Vigili del Fuoco di Sant’Agata Militello. Son attesa del completamento dei lavori di bonifica della strada, si procede a rilento in entrambe le direzioni.