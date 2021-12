Calcio – Vince l’ACR, ottimo pareggio per il Sant’Agata. RoccAcqudolcese 1° in promozione

Vittoria importantissima per l’Acr Messina, che conquista i tre punti al franco scoglio contro la Paganese e abbandona l’ultimo posto in classifica.

Un successo che mancava dal 31 ottobre per gli uomini di Raciti, conquistato con voglia e determinazione, anche quando ormai il pareggio sembrava scontato.

Giallorossi in controllo per gran parte della gara, che passano in vantaggio con il solito Marginean al 37’ del primo tempo: bell’assist di Fofana, controllo di petto, colpo di testa e bolide che non lascia scampo al portiere ospite. Nella ripresa i locali provano a consolidare il vantaggio, ma a 2’ dal termine dei regolamentari arriva il pareggio edlla Paganese con un gran tiro al volo dell’ex Cretella.

Sembra finita, ma i giallorossi si riversano in attacco con rabbia, impegnando più volte il portiere Baiocco. Al 93’ poi la rete che fa esultare la curva sud, che arriva in maniera rocambolesca e porta la firma di Busatto. Una vittoria che potrebbe rilanciare i giallorossi. Brutta sconfitta invece per il Palermo, fermato 1-0 dal Latina. I rosanero finiscono la gara in 9 uomini. Sconfitto 0-2 dal Monopoli il Catania, che però al momento ha altre grande a cui pensare. La società è stata dichiarata ufficialmente fallita dopo 75 anni dalla fondazione.

In Serie D ennesima ottima prestazione del Città di Sant’Agata, che si conferma contro le grandi del campionato, fermando sull’1-1 la capolista Acireale. Ospiti in vantaggio con Savonarola al 20’ del primo tempo, ma gli uomini di Giampà non perdono fiducia e a metà secondo tempo pareggiano con il solito Calafiore: una perla di contro balzo che non lascia scampo al portiere acese.

In Promozione invece chiude in vetta il 2021 il RoccAcquedolcese, che si impone sul difficile campo del Sinagra per 0-1 con la rete di Calabrese al 27’ del primo tempo, scavalcando così il Milazzo e la Pro Mende in testa alla classifica.