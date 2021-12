Covid – Casi in aumento nel messinese: sono 406 a Barcellona Pozzo di Gotto e 231 a Milazzo

Continuano a crescere i casi di Covid-19 nel territorio messinese. A Barcellona Pozzo di Gotto, secondo l’ultimo aggiornamento riportato dal sindaco Pinuccio Calabrò sono 406 gli attuali positivi. 7 i pazienti ricoverati al centro Covid dell’ospedale Cutroni Zodda, di cui 3 sono barcellonesi.

Contagi in salita anche a Milazzo, dove continua a diffondersi in maniera preoccupante il virus. Ieri altri 30 positivi al tampone molecolare e così il numero delle persone attualmente contagiate sale a 231. Una situazione che ovviamente accresce i timori per quanto accade nella città del Capo, al pari degli altri centri della provincia e dello stesso capoluogo, specie in considerazione del tasso di contagiosità elevato che si sta registrando e che coinvolge sempre di più i più giovani e i bambini.

Annullate le manifestazioni natalizie in diversi comuni delle provincia, tra cui Santa Lucia del Mela, dove i contagiati sono arrivati a 34. Mancano ormai da settimane aggiornamenti dai comuni di Capo d’Orlando e Sant’Agata di Militello.

Tre vittime contagiate da Covid nelle ultime 24 ore a Messina: un 61enne di Mazzarrà Sant’Andrea che era ricoverato al Policlinico e non era vaccinato; una 70enne e una 78enne che erano ricoverate al Papardo.

A dicembre le vittime sono 25. 95 i ricoverati negli ospedali messinesi, di cui 17 in terapia intensiva.