Covid – 1.423 nuovi casi in Sicilia, 9 le vittime. Ancora in crescita i ricoveri

Sono 1.423 i nuovi casi di Covid-19 in Sicilia riscontrati nel bollettino di martedì 21 dicembre, su 31.904 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Casi in netto aumento rispetto a ieri, quando erano stati 608, ma su circa 14 mila tamponi.

Il tasso di positività rimane dunque stabile al 4,4% nell’isola, che resta comunque al settimo posto tra le regioni per nuovi contagi. Nelle prime posizioni, con 8.292 nuovi casi c’è la Lombardia, mentre segue il Veneto con 4.716.

Gli attuali positivi in Sicilia sono 21.934, con un incremento giornaliero di 866 casi. I guariti sono stati solo 548, mentre le vittime sono 9 e portano il totale dei decessi da inizio pandemia nell’isola a 7.364.

Aumentano ancora, di 14 unità, i ricoverati nei reparti Covid dell’isola: adesso sono 605 in totale. Di questi 538 sono ricoverati in area medica con sintomi (ieri erano 528) e 67 in terapia intensiva (ieri erano 63) con 8 nuovi ingressi del giorno.

Tra le singole province, primato negativo per Catania, che resta in testa con 331 nuovi casi in 24 ore. Segue a ruota Messina con 264. Poi Palermo con 168, Caltanissetta 139, Siracusa 136, Agrigento 125, Enna 103, Trapani 92 e Ragusa 65.

IN ITALIA

Sono 30.798 i positivi al Covid individuati nelle ultime 24 ore in tutta Italia, secondo i dati del ministero della Salute, il numero più alto della quarta ondata. Ieri erano stati 16.212. Sono invece 153 le vittime in un giorno, in netta crescita rispetto ai 137 di ieri.