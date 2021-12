Covid – 608 nuovi casi in Sicilia, 6 vittime. Ancora in crescita i ricoveri

Sono 608 i nuovi casi di Covid-19 in Sicilia riscontrati nel bollettino di lunedì 20 dicembre, su 13.905 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Casi in calo rispetto a ieri, quando erano stati 1.212, ma su oltre 26 mila tamponi.

Il tasso di positività rimane dunque stabile al 4,3% nell’isola, che resta comunque al non posto tra le regioni per nuovi contagi. Nelle prime posizioni, con 2.575 nuovi casi c’è la Lombardia, mentre segue a ruota l’Emilia-Romagna, con 2.369 casi del giorno e Veneto con 2.304.

Gli attuali positivi in Sicilia sono 21.068, con un incremento giornaliero di 281 casi. I guariti sono stati solo 321, mentre le vittime sono 6 e portano il totale dei decessi da inizio pandemia nell’isola a 7.355.

Aumentano ancora, di 16 unità, i ricoverati nei reparti Covid dell’isola: adesso sono 591 in totale. Di questi 528 sono ricoverati in area medica con sintomi (ieri erano 514) e 63 in terapia intensiva (ieri erano 61) con 3 nuovi ingressi del giorno.

Tra le singole province, primato negativo per Catania, che resta in testa con 249 nuovi casi in 24 ore. Segue a ruota Palermo con 223. Casi in calo nelle altre province: Caltanissetta 72, Agrigento 41, Messina 18, Trapani 5, mentre Enna Ragusa e Siracusa sono ferme a zero.

IN ITALIA

Sono 16.213 i positivi al Covid individuati nelle ultime 24 ore in tutta Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 24.259. Sono invece 137 le vittime in un giorno, in netta crescita rispetto ai 97 di ieri.