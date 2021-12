Covid – Casi in crescita a Patti, scuole chiuse fino al 22 dicembre. 321 positivi a Barcellona, 169 a Milazzo

Casi di covid-19 in crescita a Patti, dove in un giorno si è passati da 17 a 29. Ben 69 le persone in quarantena ed è stata disposta la sospensione delle attività didattiche fino al 22 dicembre. Scuole chiuse dunque su tutto il territorio pattese, i ragazzi torneranno tra i banchi nel 2022, dato che dal 23 dicembre gli istituti saranno chiusi per le vacanze.

321 le persone positive a Barcellona Pozzo di Gotto, con il sindaco Pinuccio Calabrò che ha richiesto all’Asp un parere sull’opportunità di chiudere le scuole del comprensorio, visti i numerosi casi provenienti dai banchi scolastici.

169 invece a Milazzo. Un aumento che si temeva ma che rischia di diventare incontrollabile visto che sta interessando soprattutto i più giovani. E anche in virtù del fatto che l’esito dei tamponi molecolari eseguiti dall’Usca viene spesso comunicato con diversi giorni di ritardo rispetto ai tempi di routine.

Questo è dovuto principalmente al fatto che i tamponi da processare si sono decuplicati in poche settimane, visto il crescere dei numeri dei contagiati in Sicilia e nel messinese.