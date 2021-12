S.Agata Militello, il sindaco Mancuso risponde all’atto ispettivo già presentato dal gruppo “Un’Altra S.Agata”

In merito alla mancata presentazione della relazione annuale prevista dall’art.17 della Legge Regionale n’7/1992, lamentata dalla consigliera Recupero, il Sindaco Mancuso ha già risposto ai consiglieri del gruppo “Un ‘altra Sant’Agata“ che avevano presentato la stessa interrogazione consiliare un mese fa. L’atto ispettivo era stato sottoscritto dai consiglieri indipendenti Sanna, Alascia e Franchina.

La consigliera Melinda Recupero, scrivono i consiglieri di maggioranza, “non era a conoscenza dell’ attività posta in essere dai colleghi indipendenti e della risposta del primo cittadino.”

Il Sindaco Mancuso non ha presentato dal suo insediamento alcuna relazione a causa de “la grande mole di lavoro ed inderogabili impegni amministravi, aggravati dalla pandemia COVID-19”. Le sue motivazioni hanno disatteso le aspettative degli scriventi, che si riservano di inoltrare quanto è stato loro risposto al Prefetto e all’Assessorato agli Enti Locali, perché ritengono un atto doveroso ed imprescindibile la presentazione di tale relazione da parte del primo cittadino.

“Sinora abbiamo mostrato sempre comprensione – aggiungono gli scriventi– abbiamo in simultanea presentato un’altra interrogazione per conoscere le motivazioni per le quali non è stato portato all’ordine del giorno del precedente consiglio comunale il documento unico di programmazione e il relativo bilancio 2021 / 2023, Per sottolineare che nessun ritardo, nessun danno della città e addebitabile al nostro gruppo consiliare”.