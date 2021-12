Covid – Boom di nuovi casi in Sicilia: sono 1.404, di cui 352 nella provincia di Messina

Boom di nuovi contagi oggi in Sicilia, sono 1.404 i nuovi casi di Covid-19 a fronte di 31.618 tamponi processati quelli registrati nel bollettino di mercoledì 15 dicembre. Per la quarta volta negli ultimi sei giorni la Sicilia supera quota mille casi in un giorno (ieri i contagi giornalieri erano stati 1.037 su oltre 35mila test).

Risale il tasso di positività, dal 3% al 4,4%, nell’isola che resta comunque al settimo posto tra le regioni per nuovi contagi. Nelle prime posizioni, con oltre 4.765 nuovi casi c’è la Lombardia, mentre segue a ruota il Veneto, con 3.677 casi del giorno.

Intanto in Sicilia gli attuali positivi al Coronavirus sono 17.519, con un incremento giornaliero di i 613 casi. I guariti sono 779, mentre le vittime sono 12 e portano il totale dei decessi a 7.307.

Aumentano ancora, di 23 unità, i ricoverati nei reparti Covid dell’isola: adesso sono 497 in totale, di cui 48 in terapia intensiva, lo stesso numero di ieri, con 3 ingressi del giorno.

Tra le singole province, primato negativo per Messina, che torna in testa con 352 nuovi casi in 24 ore. Seguono Catania e Palermo, rispettivamente con 290 e 248 nuovi casi. Poi 117 ad Agrigento, 109 a Caltanissetta, 102 a Trapani. In doppia cifra Siracusa con 93, Enna con 72 ed infine 21 a Ragusa.

In Italia nelle ultime 24 ore sono stati 23.195 i nuovi positivi, in aumento rispetto ai 20.677 di ieri, mentre i morti anche oggi sono in tripla cifra: 129 le vittime del Covid registrate nel bollettino di oggi (ieri erano 120).