Ravanusa – Ritrovato il corpo di uno degli ultimi due dispersi: è quello di Calogero Carmina

È stato ritrovato intorno alle 16 di oggi pomeriggio dai vigili del fuoco il corpo di Calogero Carmina, 59 anni, uno dei due ultimi dispersi della tragica esplosione di sabato scorso a Ravanusa. Si tratta di una delle due vittime che ancora mancano all’appello.

Il cadavere era nel garage del palazzo di 4 piani crollato per l’esplosione. Le ricerche continuano per recuperare anche il figlio, Giuseppe Carmina, 33 anni.

Intanto è stata avviata una raccolta fondi per ricostruire gli alloggi crollati nell’esplosione: ad avviarla è la Protezione civile della Regione Siciliana, che ha attivato un conto corrente bancario dedicato per le donazioni. Questo l’Iban: IT 18 B 02008 04625 000105458608.