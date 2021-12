Patti: eletto il nuovo cda del consorzio intercomunale “Tindari-Nebrodi”

Si è rinnovato il consiglio di amministrazione del consorzio intercomunale “Tindari-Nebrodi” di Patti. Sono stati eletti Antonino Gaudio, Pasqualino La Macchia, Filippo Tripoli e Anna Sidoti.

Tripoli

e La Macchia

sono ex consiglieri comunali.

la Sidoti, già sindaco di Montagnareale, è stata candidata a sindaco nelle ultime elezioni a amministrative a Patti. Tripoli e La Macchia hanno ottenuto tre voti, due voti Sidoti e

Gaudio.

Saranno operativi con il presidente Enzo Princiotta, confermato al vertice del Consorzio.

Il cda intende giocare un ruolo importante nel periodo post pandemia e con una giusta progettazione potrà procacciare importanti finanziamenti nel vasto calderone dei fondi del Pnrr – Piano nazionale ripresa e resilienza. E questo è l’intento dei dieci sindaci dei comuni che fanno parte del Consorzio e cioè Patti, Librizzi, Montagnareale, Mazzarrà Sant’Andrea, Falcone, Oliveri, Montalbano Elicona, Raccuja, San Piero Patti e Gioiosa Marea, che intendono dare nuova spinta propulsiva allo storico ruolo dell’ente.

Il Consorzio ha lo scopo di provvedere all’espletamento della gestione associata di importanti servizi. La promozione e l’ organizzazione turistica, culturale, sociale, ambientale e la tutela della salute rientrano tra i compiti fondamentali. Pertanto al nuovo cda il compito adesso di progettare per il rilancio del vasto comprensorio. Ha due sedi in via XX Settembre ed in via Vittorio Emanuele e poi è anche proprietario del palazzo dei “Dioscuri” nella frazione Locanda nei pressi di Tindari.