Sinagra – Il progetto “Integra” a Santa Maria Xilona

A Sinagra, il 13 dicembre, alle ore 17,00 la presentazione del progetto di cooperazione sociale “Integra”.

L’iniziativa ha lo scopo di sviluppare azioni su un territorio dove la presenza crescente della popolazione fragile costituita da soggetti con handicap, minori in difficoltà, anziani richiede maggiore attenzione. Tra i punti saldi del progetto rientrano quelli di fare nascere una vera e propria cultura dell’attenzione alle fasce deboli e alla terza età e di rispondere in maniera specifica ai loro bisogni e alle richieste, anche inespresse.

PSR SICILIA 2014\2020 Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.9

Il progetto rientra tra quelli voluti dalla Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.9 – PSR SICILIA 2014\2020 – a “sostegno per la diversificazione delle attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e alimentare”

La presentazione del progetto avverrà lunedì 13 dicembre, alle ore 17,00, presso l’agriturismo Santa Maria Xilona a Sinagra

Il programma dei lavori:

h.17,00 – Registrazione partecipanti

h.17,30 – Saluti Istituzionali

Interventi programmati

h.17,40 -“la Misura 16 – Sottomisura 16.9 del PSR Sicilia 14\20” a cura di Maruzza Cupane – Ass. Tecnica PSR Sicilia 14\20 Supporto Serv. 3° Dip. Reg.le Agricoltura

h. 18,00 – “L’agricoltura sociale”, a cura Sandro Scurria, Presidente Soc. Coop. Agric. capofila “Amici per Sempre”

h.18,20 – I partners e le finalità del progetto a cura dei progettisti Eristo Tripoli e Antonino Ferro

h.18,40 – Presentazione dei Partners e delle azioni progettuali

h.19,00 – Conclusioni a cura di Giuseppe Dimino, Dirigente Servizio 3, Multifunzionalità e Diversificazione in agricoltura – Leader / Dipartimento regionale dell’agricoltura

h.19,30 – Tasting

I lavori saranno moderati dal giornalista Massimo Scaffidi

“Integra” si attuerà in collaborazione con le aziende che aderiscono al progetto: Az. Agr. “Amici per Sempre”; Az. Agr. Lazzara Gianfranco; Ass. “il Ramarro”; “il Fughetto”; Az. Agr. “Il Melograno”; Soc. Coop. “Genius”; Ass. “Abbraccialo per me”; Az. Agr. Marino Batà Antonio Nunzio e si svilupperà sui territori comunali di: Castell’Umberto; Capo d’Orlando; Raccuja; Reitano; Alcara li Fusi; Sant’Agata di Militello; Longi; Sinagra; Caronia; Acquedolci; San Fratello e Caltagirone.