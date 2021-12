Patti: saranno eliminate le transenne nell’area sud del cimitero

L’amministrazione di Gianluca Bonsignore ha stanziato 10.500 euro per eliminare il pericolo derivante da rischio idrogeologico dell’area sud del cimitero di Patti Centro, al momento transennata. La proposta è del vice sindaco Eliana Raffa.

E’ notorio come questa zona da tempo sia stata interessata da fenomeni di dissesto, coinvolgendo il muro perimetrale di recinzione, localizzato tra il bivio della strada statale 113 e la strada provinciale 132, in direzione Montagnareale. A tutt’oggi il muro risulta puntellato per evitare danni ad alcune cappelle gentilizie e c’è il serio rischio che il muro precipiti e si porti appresso cappelle e tombe.

Poichè gli eventi atmosferici hanno ulteriormente compromesso la stabilità idrogeologica del sito, si è reso necessario e urgente un intervento di consolidamento per scongiurare ogni rischio. A breve si interverrà ancora nell’area del cimitero del centro, per ripristinare la funzionalità delle strade interne, vialetti e passaggi, spesso compromessi anch’essi da dissesti.

Per il cimitero del centro c’è il project financing che era stato proposto dall’amministrazione di Mauro Aquino, che prevedeva anche la realizzazione di una nuova zona cimiteriale, ma bisognerà verificare se l’attuale esecutivo vorrà continuare su questa linea oppure decidere di intervenire in un altro modo.