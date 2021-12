I precari all’interno dei comuni: incontro organizzato da Mgl a Sant’Agata Militello

Il precariato negli enti locali. Su questo tema Mgl Regione e Autonomie Locali ha voluto richiamare quest’oggi l’attenzione nel corso di un incontro al Castello Gallego di Sant’Agata di Militello.

A confronto sindaci e deputati regionali, inviati a discutere la problematica nella sua complessità tenendo conto delle diversità e specificità delle condizioni di lavoro. Mgl, come hanno evidenziato i rappresentanti Giuseppe Cardenia, Massimo Bontempo e Fernando Stazzone, ha indicato un percorso e le parti hanno fatti registrare una convergenza su:

1) Riconversione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a indeterminato del personale in servizio presso enti in dissesto, attraverso l’approvazione di una norma che contempla l’istituzione di posti aggiuntivi a quelli disponibili a seguito della rideterminazione delle dotazioni organiche con imputazione della spesa a carico del bilancio regionale cosi come contemplato dall’art. 259 comma 10 del TUEL.

2) Ricontrattualizzazione a 36 ore settimanale dei rapporti di lavoro in essere a tempo indeterminato e part-time demandando alla Regione l’onere di incrementare la percentuale di spesa che già grava sui trasferimenti ordinari e trimestrali agli enti locali come vincolo di compartecipazione ai contratti medesimi ai sensi della l.r. 5/2014.

3) Stabilizzazione del personale Asu mediante rivisitazione della normativa regionale con imputazione della spesa a carico del fondo nazionale dell’occupazione e quindi assoggettare la stabilizzazione di questo personale alla legge 178/2000 così come avvenuto per tutto il personale ASU in Italia.

Il tutto senza oneri per gli enti locali. Mgl, dopo questo primo incontro in provincia di Messina, organizzerà altri confronti nelle altre province siciliane, oltre a dare seguito agli appuntamenti in programma a Palermo prossima settimana.