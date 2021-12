Patti: un incontro-dibattito “Ricordando Rossella” su “La donazione è un atto d’amore infinito. Donare è vita”

Sono trascorsi dodici anni da quando, il 14 dicembre 2009, un aneurisma portò via prematuramente la professoressa Rossella Rampulla, docente di Educazione Fisica da tutti stimata e apprezzata, sposa e mamma sempre solare e accogliente.

Da quella morte, però, sono “nate” tante vite, perché con un supremo atto di amore, grazie

anche al marito Massimo Busco e ai figli Simone e Matteo, ha donato i propri organi, dando a parecchie persone l’opportunità di continuare a “sorridere” – come lei sempre faceva – alla vita. Anche quest’anno l’Istituto Comprensivo “Pirandello”, grazie all’iniziativa della

professoressa Mariella Scardino, proporrà, proprio il 14 dicembre, un incontro-dibattito (che, purtroppo, stante le restrizioni contro il covid sarà su piattaforma meet) su “La

donazione è un atto d’amore infinito. Donare è vita”.

Sarà, come ormai succede proprio da dodici anni, l’occasione per ricordare Rossella Rampulla, ma non sarà una sterile commemorazione, ma l’impulso alla vita, quella vita

“rinata“ da una inattesa tragedia. L’incontro inizierà alle 9,30 con il saluto della dirigente dell’istituto “Pirandello” professoressa Tilde Graziano, del sindaco di Patti Gianluca Bonsignore, e dell’assessore alla sanità Tanino Crisà, direttore del reparto di Medicina Trasfusionale dell’ospedale “Barone Romeo” di Patti.

A seguire, interverranno don Dino Lanza, parroco della parrocchia “Santa Lucia” di Sant’Agata Militello e direttore del Centro Vocazioni della diocesi di Patti, il dottore Francesco Puliatti, direttore del coordinamento “Donazione e trapianto di organi e tessuti” del Policlinico di Messina, il professore Vittorio Cannata, presidente dell’Aido – gruppo provinciale “Munafò”-di Milazzo, Davide Galli, dell’Ecmo per la Vita onlus, la dottoressa

Cristina Zambonini, presidente dell’associazione “Cuori 3.0 Charity Association onlus”, l’architetto Massimo Busco, marito di Rossella Rampulla. Previste anche alcune testimonianze di trapiantati.

L’incontro sarà moderato dal professore Nicola Arrigo.