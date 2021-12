Covid – 789 nuovi casi in Sicilia, in crescita tasso di positività e ricoverati. 2 vittime

L’isola risale al sesto posto tra le regioni italiane per numero di contagi del giorno. Al primo posto c’è il Veneto con 1.928 casi.

Oggi si registrano 253 guarigioni, mentre gli attuali positivi crescono a 14.543. Due le vittime conteggiate, che portano il totale dei decessi da inizio pandemia a 7.262.

In aumento di 21 unità i ricoveri ospedalieri, che sono in totale 387. I degenti in area medica sono adesso 339, 19 in più rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva salgono a 48 i ricoverati (2 in più), con 3 nuovi ingressi in 24 ore.

Sul fronte della distribuzione dei nuovi contagi nelle province in testa ancora una volta Catania, con 232 casi, seguita a ruota da Messina con 210. Poi Palermo con 85, Trapani 60, Siracusa e Agrigento 57, 54 a Caltanissetta, 34 a Ragusa e 0 a Enna.