Capo d’Orlando: lavoratori in assemblea spontanea, assicurati solo i servizi minimi, in attesa di certezze su stipendi ed altri arretrati

Garantiremo i servizi minimi essenziali – cioè quelli della polizia municipale e i servizi demografici, ma siamo pronti a riprendere subito la normale attività lavorativa appena avremo certezza sul pagamento di tutti gli emolumenti arretrati e la regolarità mensile dei pagamenti. Sono i dipendenti comunali di Palazzo Europa.

Dopo il confronto alla presenza delle rsu del 7 dicembre scorso, si è alzato il livello della loro protesta, inviando la costituzione in assemblea spontanea nel rispetto delle norme anti Covid 19 con sospensione dell’attività lavorativa ai sensi dell’articolo 1460 del codice civile, tra gli altri anche al prefetto di Messina, all’ispettorato territoriale del lavoro di Messina, alla Regione, al Governo nazionale, alla procura generale della corte dei conti e alla procura della repubblica di Patti.

Accuse durissime sono state evidenziate dai lavoratori: reiterate e consolidate inadempienze contrattuali, mancato pagamento delle retribuzioni e degli oneri accessori, compresi quelli previdenziali; malgrado il ricorso costante alle anticipazioni di cassa per milioni di euro – precisamente oltre 6 milioni di euro, di cui oltre 2 milioni per il pagamento delle retribuzioni dei dipendenti riferite al I° e II° semestre 2021, a tutt’oggi non risultano pagati le mensilità di ottobre e novembre 2021 – e della mensilità di dicembre e della tredicesima non si sa nulla e poi c’è anche la contrattazione decentrata dal 2015al 2021.

E’ dal lontano 2014, hanno scritto i lavoratori, che non si percepiscono regolarmente gli stipendi. Destinataria di queste accuse l’amministrazione comunale. Da qui i lavoratori garantiranno i servizi minimi essenziali, ma saranno pronti a riprendere la normale attività lavorativa appena avranno certezza sul pagamento di tutti gli emolumenti arretrati e la regolarità mensile dei pagamenti.