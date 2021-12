Super green pass, boom di prime vaccinazioni. Oggi Hub aperti

“Siamo soddisfatti: la bella notizia è che dall’entrata in vigore del super green pass cominciano ad esserci di nuovo tante nuove prime dosi. Questo è veramente importante, soprattutto per questa parte di Sicilia, sia a Messina, come nella zona Ionica. Sono aree che purtoppo hanno arrancato come si nota dal dato complessivo sul numero totale dei vaccinati”. Così il commissario straordinario Covid di Messina, Alberto Firenze commenta l’impennata di prime vaccinazioni registrate nei giorni scorsi in provincia.

“I punti vaccinali – prosegue Firenze – per incentivare ancora la vaccinazione rimarranno aperti il giorno dell’Immacolata a Messina e provincia, grazie ad una programmazione che è stata definita in tempo. Da parte nostra non mancherà mai l’occasione di favorire e di stare accanto a chiunque voglia vaccinarsi. Continuano inoltre, i tanti momenti di incontro formativi nelle scuole e in altri luoghi, che stiamo portando avanti con gli educatori, i medici, gli educatori e gli psicologi che fanno parte della nostra struttura commissariale. Vogliamo che vaccinarsi sia un’occasione non di coercizione, ma di piena convinzione. Certo l’ obbligo vaccinale resta per me un’obiettivo. Da medico e igienista, in un momento di grande difficoltà come l’emergenza pandemica, con piccoli rialzi che si stanno verificando sul territorio nazionale ma anche europeo, posso affermare che questa decisione chiuderebbe la partita e ci permetterebbe veramente di vivere con maggiore serenità l’ultima parte dell’anno e l’inizio dell’anno nuovo”.