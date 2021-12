È di appena una settimana fa la notizia della morte di Giulia Scaffidi, stroncata dall’anoressia a soli 17 anni. Non appena appresa la triste storia della giovane di origini siciliane, Nunziella ha sentito l’esigenza di raccontare gli 8 anni di convivenza con la malattia: la giovane ficarrese adesso ha 28 anni e rende pubblica la sua storia per aiutare chi soffre della malattia che stava per portarla via per sempre: a soli 14 anni ha rischiato di perdere la vita.