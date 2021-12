Mazzarrà Sant’Andrea: approvato il regolamento della consulta agricola comunale

E’ stato approvato il regolamento della consulta agricola comunale di Mazzarrà Sant’Andrea. Si è proceduto in tal senso nella seduta del consiglio comunale del 30 novembre scorso, su proposta del presidente del consiglio comunale Raffaele Torre.

E’ un nuovo strumento che – insieme alla denominazione comunale di origine – la De.Co. ed al laboratorio di analisi fitopatologiche, l’amministrazione di Carmelo Pietrafitta sta mettendo in campo per dare risposte alle esigenze degli operatori del settore vivaistico.

La consulta agricola comunale è un organo consultivo che ha il compito di coadiuvare l’esecutivo nello sviluppo di progetti dell’agricoltura e in particolare modo del vivaismo agrumicolo, fiore all’occhiello del centro tirrenico.

Dovrà servire da input per creare la migliore collaborazione tra tutti i vivaisti mazzarresi, in modo da affrontare al meglio criticità e potenzialità del vivaismo. La consulta dovrà occuparsi della promozione dei prodotti, per aumentare il margine di ricavo dalla vendita dei prodotti vivaistici; rappresenta un volano per far crescere ancora di più l’economia del territorio mazzarrese e per l’intero settore vivaistico:

“Mazzarrà Sant’Andrea vanta una storia pluricentenaria nel vivaismo agrumicolo, ha spiegato il presidente del consiglio comunale Raffaele Torre, ha avuto ed ha i migliori maestri sia a livello regionale che nazionale e possiede le migliori professionalità; se si riuscisse a creare una costante collaborazione tra gli operatori del settore si potrebbero conseguire ottimi risultati, in modo che il prodotto mazzarrese possa imporsi alla grande sul mercato.”