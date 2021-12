Infodrive Capo d’Orlando comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale anticipata del contratto dell’atleta Flavio Gay.

“A Gay va il ringraziamento del club per quanto fatto nel periodo trascorso a Capo d’Orlando e un augurio per il prosieguo della carriera.” si legge nel comunicato del club. Si cerca di capire se adesso i biancoazzurri interverranno sul mercato in cerca di un play-guardia.