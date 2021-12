Con i fondi del pnrr ci saranno settanta nuove carrozze per i servizi intercity notte da e per la Sicilia

Sono destinati al Sud Italia i nuovi treni intercity per la media e lunga percorrenza che saranno acquistati con 200 milioni di euro del pnrr. Il ministro delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile Enrico Giovannini ha firmato il decreto di finanziamento dei fondi assegnati a Trenitalia e vincolati all’acquisto di treni ad emissione zero che andranno a sostituire vecchie unità elettriche e diesel.

Soddisfatti il vicepresidente della commissione trasporti Paolo Ficara ed il deputato del M5s Antonella Papiro che avevano imposto i vincoli, in modo che i nuovi treni da impiegare si riferissero esclusivamente ai servizi di di collegamento media e lunga percorrenza sulle tratte ferroviarie del Meridione. In particolare alla Sicilia saranno destinate 70 nuove carrozze per i servizi intercity notte da e per la Sicilia, che entreranno in servizio gradualmente entro il 30 giugno 2026.

Grazie a questo intervento i pendolari di Messina e provincia – lavoratori e studenti – avranno una bella sorpresa potendo finalmente viaggiare a bordo di treni nuovi, moderni e confortevoli.