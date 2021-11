Gravina di Catania, rissa in un locale. Coppia aggredisce i carabinieri che cercavano di sedare la lite

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania, nella flagranza di reato, hanno arrestato un pregiudicato 47enne e denunciato una 44 enne entrambi del posto perché ritenuti responsabili di minacce, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Nella serata di ieri i militari, in servizio di pattuglia in San Giovanni La Punta, sono intervenuti in Viale della Regione su segnalazione della Centrale Operativa, poiché era stata segnalata una rissa in un locale.

I militari appena arrivati hanno subito notato diversi tavoli e sedie distrutti e, proprio mentre stavano cercando di ricostruire l’accaduto, hanno visto sopraggiungere a gran velocità un’autovettura dalla quale scendeva un uomo che, evidentemente non ancora soddisfatto di quanto già avvenuto, è ritornato sui suoi passi nell’intento di farsi ancora giustizia nei confronti di uno degli avventori, correndo ed urlando nei confronti di quest’ultimo e cercando di aggredirlo fisicamente nonostante la presenza dei militari.

Quest’ultimi per evitare il peggio si sono frapposti tra i due, ma l’aggressore è riuscito a raggiungere ed a schiaffeggiare l’uomo prima di essere bloccato ed allontanato dai militari nei cui confronti, anche in questo caso, ha inveito tentando anche di aggredirli fisicamente.

Nella circostanza anche la compagna dell’uomo è accorsa in aiuto di quest’ultimo opponendo resistenza all’operato dei militari, analogamente inveendo nei loro confronti ed anche aggredendoli fisicamente.

L’arrivo di una pattuglia di rinforzo ha infine consentito ai colleghi di ristabilire l’ordine nonostante la donna, non doma, avesse ancora tentato di danneggiare l’autovettura dei militari a bordo della quale era già salito il compagno.