Droga in auto, arrestato 21enne messinese

Ieri, i Carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno arrestato, in flagranza di reato, un 21enne messinese, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di specifico servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri del Nucleo Operativo hanno fermato, per un controllo di polizia, il giovane a bordo della propria autovettura.

Insospettiti dall’atteggiamento sospetto assunto dal soggetto, militari dell’Arma lo hanno sottoposto ad una perquisizione personale e veicolare che ha consentito il rinvenimento di 5 grammi circa di sostanza stupefacente di marijuana suddivisa in varie dosi.

La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione di residenza del giovane dove i Carabinieri hanno rinvenuto ulteriori 95 grammi circa della medesima sostanza stupefacente, occultata in camera da letto, nonché la somma in denaro di 570 euro ritenuta provento dell’attività delittuosa.

La droga, che è stata inviata al Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Messina per le analisi di laboratorio, è stata sequestrata unitamente alla somma di denaro ed il giovane arrestato, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ultimate le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida.