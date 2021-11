Caronia, il 25 novembre giornata contro la violenza sulle donne

Una giornata di sensibilizzazione che coinvolgerà le scuole in un momento di riflessione con lettura di brani sul tema della violenza sulle donne, davanti alle panchine rosse, simbolo del contrasto a questo tipo di violenza.

La organizza il 25 novembre 2021, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, il Comune di Caronia, in sinergia con la Regione Siciliana e il Parco dei Nebrodi. Per l’evento, gli edifici comunali saranno avvolti dal colore blu per solidarietà verso le donne afgane. Il blu è un colore dominante, come il rosso, per la violenza: si propongono di sensibilizzare e tenere accesa l’attenzione dell’opinione pubblica.

Il programma prevede alle ore 10:30 un minuto raccoglimento degli alunni dell’istituto comprensivo di Caronia centro a Piazza Caronesi nel mondo e degli alunni della scuola di Marina sul lungomare. Alle ore 16:00 è previsto il convegno tematico: “I fiori si coltivano, non si calpestano” che si svolgerà a Piazzale Casa Cangemi.

Il Concerto bandistico, che inizierà alle 17:30 e si terrà sempre a Piazzale Casa Cangemi, chiuderà la giornata.