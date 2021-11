Covid – In Sicilia 491 nuovi casi, 7 le vittime. Stabili i ricoverati

Sono 491 i nuovi contagi del giorno in Sicilia, secondo il bollettino diramato dal Ministero della Salute il 17 novembre. Di questi, 80 sono relativi a giorni precedenti al 12 novembre scorso. 26.376 i tamponi processati. Nella giornata del 16 novembre i contagiati rilevati erano stati 472 su poco più di 35.000 test.

La Sicilia è all’ottavo posto per nuovi contagi del giorno tra le Regioni italiane. Al primo posto c’è la Lombardia con 1.858 contagi in 24 ore.

Gli attuali postivi sull’Isola sono 9.613 con un incremento di 77 contagiati, mentre sono 407 le guarigioni registrate nelle ultime 24 ore.

7 le vittime conteggiate oggi dalla Regione Siciliana, ma riferite a giorni precedenti.

Il fronte dei ricoveri ospedalieri resta però stabile: 351 i ricoverati nei reparti ordinari covid degli ospedali siciliani, stesso numero di ieri. Tre ricoverati in meno invece, rispetto all’ultimo report, in terapia intensiva, dove i pazienti da 47 passano a 43, con 2 nuovi ingressi in 24 ore.

Per quanto riguarda la diffusione del virus tra le province siciliane, Catania rimane sempre in testa con 139 casi odierni. Seguono Messina con 93 e Palermo con 60. Poi 52 ad Agrigento, 49 a Siracusa, 37 a Trapani, 28 a Caltanissetta, 22 a Ragusa ed infine 2 ad Enna.

In Italia

Complessivamente in Italia sono 10.172 i nuovi casi di infezione da covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, un dato che non si toccava da tempo. In aumento rispetto all’ultimo bollettino di ieri, quando erano stati 7.698 i nuovi contagiati. 72 invece le vittime.