Montalbano Elicona – Il sindaco Filippo Taranto potrebbe ricandidarsi per il terzo mandato consecutivo

Per il sindaco di Montalbano Elicona Filippo Taranto è il momento delle decisioni. Candidarsi o non candidarsi per il terzo mandato consecutivo? Eletto nella competizione elettorale del 2012, rieletto nelle elezioni amministrative dell’11 giugno 2017, adesso è alla vigilia della prossima scadenza, quella del 2022.

Al momento il primo cittadino non ha preso una decisione, ma dovrà sciogliere le sue risorse a breve se vorrà essere della partita, in modo da verificare la squadra amministrativa, approntare il programma fino al 2027.