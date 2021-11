Covid – 442 nuovi casi in Sicilia, di cui 135 a Messina e provincia. 3 le vittime

Sono 442 i nuovi positivi del 15 novembre sull’isola, su oltre 13.000 tamponi processati: in calo rispetto ai 501 di ieri, quando però sono stati processati oltre 21 mila tamponi.

La Sicilia oggi è sesta in Italia per incremento di nuovi casi: al primo posto il Veneto con 720.

Gli attuali positivi sono 9.432 con un aumento di 355 soggetti che hanno contratto il virus. I guariti sono infatti solo 84, mentre si registrano altre 3 vittime, che portano il totale dei decessi dall’inizio della pandemia a 7.093.

Aumenta, invece, il dato relativo ai ricoveri. Adesso sono 384, 8 in più rispetto alla giornata di domenica. Di questi 338 si trovano nei reparti Covid ordinari (+12) e 46 in Terapia intensiva (4 in meno, con 3 nuovi ingressi del giorno).

Ecco la distribuzione dei nuovi casi provincia per provincia: in testa Messina con 135, segue Catania in tripla cifra con 101. Poi Agrigento 61, Palermo 54, 37 a Trapani, 23 a Siracusa, 20 a Ragusa, 6 a Enna e 5 a Caltanissetta.

In Italia

Sono 5.144 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute: ieri erano stati 7.569. Sono invece 44 le vittime in un giorno. Ieri erano state 36.