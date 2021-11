Anziani di Motta d’Affermo e Pettineo a lezione dai Carabinieri per prevenire le truffe

I Carabinieri della Compagnia di Mistretta, attraverso le articolazioni territoriali delle Stazioni, hanno tenuto una serie di incontri per sensibilizzare la cittadinanza sul tema delle truffe operate da persone senza scrupoli nei confronti di persone anziane e più vulnerabili.

Questo fenomeno, che desta particolare allarme sociale, viene affrontato dall’Arma dei Carabinieri attraverso incontri, organizzati in collaborazione con le amministrazioni comunali, le parrocchie e le associazioni, che rientrano in un progetto di prossimità al cittadino al fine di rinnovare quel senso di vicinanza dell’Arma nei confronti delle persone più deboli e più vulnerabili alle truffe poste in essere da malintenzionati. Lo scopo è quello di promuovere il contatto e la comunicazione, rivolgendosi alle fasce deboli, fornendo loro informazioni utili per le rispettive esigenze nonché consigli su come evitare possibili truffe e raggiri.

Nei centri di Motta d’Affermo e Pettineo i Carabinieri hanno incontrato la cittadinanza ed in particolare le persone anziane per fornire loro preziosi consigli e raccomandazioni, suscitando grande interesse nei partecipanti, che al termine hanno espresso gratitudine ed apprezzamento ai Comandanti delle Stazioni intervenuti per l’impegno profuso nella quotidiana azione di contrasto ai fenomeni criminosi a tutela della sicurezza dei cittadini.