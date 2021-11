Incidente sulla A20: auto vola giù dal viadotto Felice. Salto nel vuoto da oltre sette metri

Ha fatto un volo di oltre sette metri dal viadotto Felice della A/20, in un tratto autostradale tra Falcone e Barcellona. Si tratta di un giovane a bordo di una Ford Kuga, sfortunato protagonista di un incidente autonomo avvenuto questa mattina verso le ore 10.00.

Per cause in corso di accertamento, la sua auto che proseguiva in direzione Palermo, ha perso probabilmente aderenza sull’asfalto ed è volata giù. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Barcellona Pozzo di Gotto e i sanitari del 118; il giovane è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Romeo” di Patti e le sue condizioni non destano preoccupazioni.