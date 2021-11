Falcone: il paese in festa per i 100 anni della signora Rosa Lo Presti

La comunità di Falcone è stata in festa ieri per i 100 anni di Rosa Lo Presti. Il sindaco Nino Genovese, nel formulare gli auguri insieme agli assessori Katiuscia Napoli e Aljona Papa, le ha consegnato un mazzo di fiori ed una targa.

Attorniata da parenti e amici, la signora Rosa è ritornata indietro nel tempo, quando si facevamo sacrifici su sacrifici per sostenere la famiglia; è bastata una frase della centenaria per far capire la realtà di allora, quando si lavorava in campagna e si faceva di tutto, qualunque cosa, pur di portare qualcosa a casa e sostenere la famiglia.

Le riprese sono state curate da Salvatore Scarpaci