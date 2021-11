Covid – 466 nuovi casi in Sicilia, 9 le vittime. In lieve crescita i ricoveri

Sono 466 i nuovi casi di covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, a fronte di 24.601 test rapidi e molecolari eseguiti. Ieri erano stati 372 su circa 25.000 test processati. L’incidenza è all’1,8%.

Gli attuali positivi sono 7.639 con un incremento di 172 casi. I guariti sono 285, mentre si registrano altre 9 vittime, che portano il totale dei decessi a 7.042. La regione Sicilia comunica che i decessi comunicati in data odierna sono da attribuire alle seguenti date: n.3 al 04/11/21, n.3 al 03/11/21, n.1 al 23/10/21, n.1 al 11/10/21 e n.1 al 21/09/21.

Sul fronte dei ricoveri ospedalieri i dati sono in lieve crescita: in tutto sono 350 (11 in più), di cui 311 nei reparti ordinari e 39 in terapia intensiva (2 in più con 3 nuovi ingressi del giorno.

Per quanto riguarda, invece, le singole province è ancora Catania in testa per nuovi contagi del giorno: 183. Segue Siracusa con 73, poi Palermo con 64 casi e Trapani con 50. Sono stati invece 31 ad Agrigento, 29 a Caltanissetta 29, 27 a Enna, 5 a Messina e 4 a Ragusa.