Gioiosa Marea: nomina delle commissioni e comunicazioni sulla nuova giunta

Secondo appuntamento consiliare per l’assemblea cittadina di Gioiosa Marea, in programma per il 9 novembre prossimo, alle ore 17.00, nei locali dell’auditorium comunale.

Eletti il 26 ottobre scorso, nella seduta di insediamento e di giuramento, il presidente ed il vice presidente nelle persone di Gabriele Buttò e Rosalia Spanò, ora, come di norma, si procederà alla nomina dei componenti delle commissioni consiliari.

Si tratta di organismi importanti, collegati a settori strategici del paese, i cui lavori precedono di norma le decisioni da adottare in aula: dagli affari generali alle finanze e al bilancio, dai lavori pubblici e territorio e quelle elettorale e per la formazione degli elenchi dei giudici popolari della corte d’assise e della corte d’assise d’appello.

Il sindaco Giusy La Galia, che ha già giurato nella seduta scorsa, nel corso della seduta, procederà anche a comunicare all’assemblea i componenti del suo esecutivo: Salvatore Salmeri, che svolge già il ruolo di vice sindaco, Vincenzo Amato, Giosuè Giardina e Teodoro Lamonica.

Ultimo punto, a seguito delle dimissioni da consigliere comunale di Salvatore Salmeri, la mancata sua surroga per l’esaurimento dei candidati non eletti dell’unica lista in lizza e cioè “Verso il futuro con Giusy La Galia sindaco”.