Annullamento Fiera storica di Sant’Agata di Militello, “Piano di sicurezza anti Covid impossibile”

Con l’ordinanza sindacale n° 74 del 3 novembre è stato disposto l’annullamento del tradizionale appuntamento del 14 e 15 novembre con la fiera storica di Sant’Agata di Militello.

“Visto l’obbligo del green pass – dice il sindaco Bruno Mancuso – per tutti i visitatori è praticamente impossibile fare le verifiche per migliaia di persone che possono arrivare da ogni dove e controllare centinaia di stradine.

Avremmo dovuto redigere un piano di sicurezza, in un luogo dove si può accedere da centinaia di strade e stradine o anche dalla spiaggia, praticamente impossibile da attuare sia per noi che per le ditte che si erano proposte a seguito della pubblicazione del bando per l’esternalizzazione, e che chiaramente hanno rinunziato perché impossibilitate ad ottemperare a questi obblighi drastici e stringenti. Forse ancora non si è capito che la pandemia è tutt’altro che finita”.