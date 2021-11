Covid – 285 nuovi casi in Sicilia, crescono i ricoveri e l’incidenza. 2 i decessi

Sono 285 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore a fronte di 7.004 test molecolari e rapidi processati. Ieri erano stati 301 su poco più di 11.000 test analizzati.

L’incidenza passa dal 2,7% di ieri al 4% di oggi. Sono 7384 gli attuali positivi sull’Isola, con un incremento di 187, I guariti sono 106, mentre i decessi sono 2, che portano a 7.019 le vittime da inizio pandemia.

Sul fronte dei ricoveri ospedalieri, si rileva un lieve incremento. Sono 336 le persone attualmente ricoverate, 15 in più rispetto a ieri. 36 i degenti in terapia intensiva, 3 in più di domenica.

Sul fronte della distribuzione dei nuovi casi tra le province dell’Isola, in testa oggi Catania con 111 contagiati, poi Siracusa 70, Messina 55, Caltanissetta 26, Palermo 19, Trapani 7, Ragusa 4, Agrigento 2, Enna 1.