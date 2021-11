Brolo, auto si schianta contro un’abitazione all’alba. Due feriti

Un incidente stradale autonomo si è verificato all’alba di oggi a Brolo sulla strada statale 113.

Per cause ancora in corso di accertamento, un’Audi A5, con a bordo due giovani, che viaggiava in direzione Messina-Palermo, dopo la rotonda che conduce allo svincolo autostradale, ha prima sbandato, invadendo la corsia opposta, per poi impattare violentemente contro il cancello di un’abitazione privata, sfondandolo e arrestando la sua corsa contro il muro della casa.

Nell’impatto sono rimasti feriti entrambi gli occupanti della vettura che sono stati soccorsi dai sanitari del 118. Uno è stato ricoverato all’ospedale di S. Agata di Militello mentre l’altro è stato trasferito a Messina, con elisoccorso. Secondo le prime informazioni le loro condizioni fortunatamente non sarebbero gravi. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Patti, che hanno messo in sicurezza il mezzo sinistrato e i carabinieri dell’aliquota radiomobile di Patti per i rilievi.

La bonifica del manto stradale e la rimozione dei detriti è stata completata solo intorno alle 9.00 di questa mattina dalla ditta incaricata SOS Strade.