Accesso al lavoro per i disabili, via all’aggiornamento dei dati relativo al “collocamento mirato”

Via al censimento on line delle posizioni lavorative delle liste speciali del cosiddetto “collocamento mirato”, quelle che riguardano le persone con disabilità o appartenenti alle categorie previste dall’art. 18 della legge 68/99.

Da lunedì 8 novembre e sino al 10 gennaio, basterà un click sul sito

www.silavora.it

della Regione Siciliana per aggiornare la propria posizione senza essere più costretti a recarsi ai centri per l’impiego.

«Il censimento, che a breve avrà inizio su tutto il territorio regionale, rappresenta un’opportunità che non esito a definire storica per l’Amministrazione regionale, volta a restituire trasparenza ed efficacia alle liste speciali per il collocamento mirato», afferma l’assessore alla Famiglia, alle Politiche sociali e al Lavoro, Antonio Scavone.