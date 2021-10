Furnari, coppia detiene in casa oltre un 1,5 Kg di marijuana. Arrestati 60enne e la sua compagna

È di detenzione di droga ai fini di spaccio l’accusa nei confronti di un 60enne, residente a Terme Vigliatore e della sua compagna di 40 anni, arrestati dai Carabinieri della stazione di Furnari stazione ieri pomeriggio.

I due erano stati monitorati dopo i militari dell’arma della stazione di Furnari, coordinati dal luogotenente Massimiliano Ciaramitaro, avevano notato un via vai di persone sospette dalla loro abitazione. Ai servizi di osservazione è seguita una perquisizione domiciliare grazie alla quale i Carabinieri hanno rivenuto nell’abitazione oltre 1,5 kg di marijuana. In particolare 115 grammi di droga sono stati trovati in un barattolo in camera da letto, altri 130 e 830 grammi sono stati scoperti in involucri di cellophane in altri ambienti della casa.

Infine nel garage dell’abitazione i militari hanno trovato ulteriori 500 grammi di sfalci di potatura di canapa indiana e 20 piante di circa 1 metro e mezzo di altezza. Nel locale per altro sono state trovate attrezzature per la coltivazione in vaso, materiale per il convenzionalmente e una serra per la coltivazione indoor con lampada. Tutto il materiale è stato sequestrato e lo stupefacente inviato al Ris di Messina per le analisi di laboratorio. I due sono stati posti agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo.