Covid – 443 nuovi casi in Sicilia, 20 in più i ricoverati. Nessuna vittima

Sono 443 i nuovi casi di Covid19 registrati nel bollettino di lunedì 25 ottobre nell’isola, a fronte di 10.037 tamponi processati. Ieri i nuovi positivi erano 375 su circa 9 mila tamponi.

L’incidenza sale al 4,4%, mentre ieri era al 3,8%. L’isola torna al primo posto per contagi in Italia tra le regioni, al secondo c’è il Lazio con 386 casi e al terzo l’Emilia Romagna con 362 casi.

Gli attuali positivi sono 7.032 con un aumento di 362 casi. I guariti sono 81, mentre non si registrano altre vittime: il totale dei decessi resta a 6.986.

Sul fronte ospedaliero sono adesso 329 ricoverati, 20 in più rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva sono 39 (tre in meno).

Sul fronte del contagio nelle singole province Catania guida con 282 nuovi casi, poi Siracusa 89 e Palermo 42. Nessun caso a Messina, mentre sono 11 ad Agrigenti, 8 a Trapani, 7 a Caltanissetta, 3 ad Enna e 1 a Ragus. Siracusa 89, Ragusa 1, Trapani 8, Caltanissetta 7, Agrigento 11, Enna, 3.