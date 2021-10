Il Sindaco De Luca sabato incontrerà i Sindaci neoeletti della zona tirrenica

Il Sindaco metropolitano della città di Messina, Cateno De Luca, ha programmato per sabato 23 ottobre 2021, una serie di incontri con i Sindaci neoeletti di prima nomina della zona tirrenica del comprensorio.

Gli appuntamenti sono dedicati ad un primo contatto e ad un confronto sull’attività di programmazione in corso nella Città metropolitana di Messina, tra cui il Piano Strategico e il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile, di quella preparatoria in vista del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dello stato di attuazione dei programmi di finanziamento già attivi, con particolare riferimento alla viabilità secondaria rientrante nel Patto per lo sviluppo della Città metropolitana e nei programmi di finanziamento regionali e nazionali.

Gli incontri, che si svolgeranno presso i rispettivi Comuni ed ai quali sono stati invitati gli Onorevoli Senatori e Deputati nazionali e regionali eletti nell’ambito della Città metropolitana, sono programmati secondo il seguente calendario:

Mistretta: Sebastiano Sanzarello (ore 8.00);

Caronia: Giuseppe Cuffari (ore 9.00);

San Marco d’Alunzio: Filippo Miracula (ore 10.00);

Galati Mamertino: Vincenzo Amadore (ore 11.00);

Ficarra: Basilio Ridolfo (ore 12.00);

Gioiosa Marea: Tindara La Galia (ore 13.00);

Patti: Gianluca Bonsignore (ore 13.30);

Falcone: Antonino Genovese (ore 14.00);

Terme Vigliatore: Bartolo Cipriano (ore 14.30);

Barcellona Pozzo di Gotto: sopralluogo al Ponte Calderà (ore 15.00);

Torregrotta: Antonino Caselli (ore 16.00).