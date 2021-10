Capo d’Orlando – Festa della Madonna in formato ridotto. Domani messa dal Monte in diretta su AM

Così come tutte le altre feste patronali del territorio, anche le celebrazioni di Maria Santissima, patrona di Capo d’Orlando, per il secondo anno di fila saranno in formato ridotto a causa delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria in corso.

Non mancherà, però Antenna del Mediterraneo, che come ogni anno il 22 ottobre trasmetterà in diretta la messa delle 11 dal santuario del Monte.

Niente giostre né bancarelle per le vie del paese, dunque, ad eccezione di sei postazioni dedicate alla vendita della calia e di dolciumi tipici a partire da domani.

Come da disposizioni della Conferenza Episcopale Italiana non si potranno svolgere Processioni, con la statua della Madonnina che, solo nel pomeriggio, scenderà in forma privata dal Monte fino alla Chiesa di Cristo Re.

Sono però aumentati gli appuntamenti religiosi: oggi alle 17:30 alla Chiesa di Cristo Re il Rosario e la Coroncina ed a seguire la Messa, mentre al Santuario al Monte alle 20:30 l’omaggio del Comitato della Madonna ed alle 21 la Santa Messa celebrata dall’Arciprete Nello Triscari.