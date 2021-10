Santo Stefano Camastra, al via il servizio per richiedere i certificati anagrafici dai tabaccai. Accordo tra Comune e FIT

Niente code agli sportelli, meno vincoli con orari più ampi e riduzione di assembramenti negli uffici comunali. Da oggi a Santo Stefano di Camastra, primo comune del comprensorio nebroideo, sarà possibile chiedere e ritirare i certificati anagrafici presso le tabaccherie convenzionate. Presentato questa mattina, in conferenza stampa, il nuovo servizio riservato ai cittadini stefanesi, presso una delle prime 4 tabaccherie che hanno aderito al progetto, alla presenza del vice sindaco Fausto (Agostino) Pellegrino e dell’assessore Santo Rampulla e del presidente provinciale di FIT (Federazione Italiana Tabaccai) Salvatore Barbera.

Il servizio, che ha il costo di 2 euro per certificato, è risultato dell’accordo siglato tra il comune della Città delle Ceramiche, che non sosterrà alcun costo e FIT e potrà essere realizzato grazie all’uso della piattaforma della società Novares, che fa parte del gruppo FIT, attraverso la quale, in via sperimentale, le tabaccherie accreditate potranno rilasciare i certificati emessi dall’ufficio anagrafe: dal certificato di nascita a quello di morte, dal quello di cittadinanza allo stato di famiglia e quello di residenza e matrimonio, senza andare in comune. Il cittadino pagherà alla tabaccheria i costo delle eventuali marche da bollo necessarie per il rilascio del certificato.

“Per il cittadino può non essere agevole recarsi nella sede del comune, per fare un certificato e quindi abbiamo pensato in collaborazione con la Federazione Italiana Tabaccai di di portare questo servizio di anagrafe sul territorio per esemplificare la vita delle persone” spiegano dal comune. “Chi ha bisogno di un certificato anagrafico adesso potrà recarsi presso la tabaccheria più vicina a casa, risparmiando tempo. Con questa innovativa operazione andiamo anche a valorizzare e a supportare le attività del nostro territorio che, integrando i servizi comunali, hanno la possibilità di divenire sempre più punti di riferimento per le persone, creando una rete territoriale diffusa. Il nostro comune sta puntando sempre più sull’innovazione dei servizi al cittadino e questo nuovo progetto va in questa direzione”.

“Siamo davvero soddisfatti di poter collaborare con le istituzioni affinché le nostre attività possano essere vicine ai cittadini, agevolandoli nelle loro incombenze, quotidiane quotidiane e svolgendo così una funzione di servizio” ha detto Salvatore Barbera. “La nostra categoria ha subito ben risposto a questo nuovo progetto e presto altre tabaccherie vi aderiranno”.