Pettineo e Castel di Lucio entrano nell’unione “Costa Alesina”

Si amplia l’Unione “Costa Alesina” con l’ingresso dei comuni di Pettineo e Castel di Lucio, dopo il si unanime espresso ieri, lunedì 11 ottobre, dall’l’Assemblea dei comuni dell’Unione, che si è svolta presso il municipio di Tusa.

Presenti il Presidente dell’Unione Costa Alesina Luigi Miceli, il Presidente dell’Assemblea Francesco Ciardo, i consiglieri Antonio Miceli, Marianna Scira e Pasquale Serruto per il comune di Tusa, i consiglieri Carlo Ansaloni e Cristina Brugnone per il comune di Motta d’Affermo.

“La delibera, a seguito della richiesta da parte dei suddetti comuni di far parte della forma associativa Unione Costa Alesina e la delibera di Consiglio Comunale del comune di Tusa n. 26 del 26.07.2021, che ha espresso parere favorevole all’adesione dei comuni richiedenti alla stessa Unione, ne approva l’entrata e ne stabilisce le condizioni d’ingresso” spiega l’Unione con una nota “La delibera di Assemblea dell’Unione Costa Alesina n. 9 del 29.09.2009 aveva infatti determinato nella misura del 20% la compartecipazione dei comuni aderenti per le funzioni e/o servizi da svolgere per conto degli stessi, da quantificare in relazione alla spesa effettivamente sostenuta per ciascun Ente. Pettineo e Castel di Lucio avranno quindi condizioni paritarie rispetto ai comuni già aderenti.”

“L’allargamento dell’Unione potrà consentire ai comuni di attingere ad ulteriori risorse economiche regionali.” continua la nota. “Le amministrazioni e i consigli comunali di Tusa e Motta d’Affermo hanno dimostrato, ancora una volta, la volontà di puntare sulla coesione territoriale e, conseguentemente, sull’associazionismo comunale, quale strumento di ottimizzazione delle risorse economiche e umane degli enti – dice il Presidente Miceli -. La prospettiva è quella di un percorso di crescita comprensoriale, che possa coordinatamente coinvolgere tutti i comuni della Valle dell’Halaesa.”

“L’entrata di due nuovi comuni del comprensorio nell’Unione Costa Alesina ci rende più forti e ci dà la possibilità di ottenere ulteriori risorse per la valorizzazione della costa alesina – dice il Presidente dell’Assemblea Ciardo -. L’assemblea ha approvato all’unanimità questa richiesta di partecipazione e siamo molto soddisfatti per il risultato ottenuto.”