Covid, 250 nuovi contagi in Sicilia, 64 nel messinese. 3 i decessi registrati oggi

250 i nuovi casi giornalieri di Covid19 segnalati nelle ultime 24 ore in Sicilia secondo il bollettino del Ministero della salute. I tamponi processati sono 10.068, oltre 7000 in meno rispetto a ieri. L’incidenza sale così dall’1,6% al 2,5%.

La regione è secondo posto per nuovi contagi giornalieri, preceduta oggi dalla Lombardia con 278 nuovi casi.

Gli attuali positivi sono 10.748 (-217), grazie alle 464 guarigioni rilevate. Si contano purtroppo altre 3 vittime, di cui 2 riferite a giorni precedenti. Sale così a 6.892 il numero complessivo dei decessi da inizio pandemia.

Continua anche il calo dei ricoveri in ospedale: 335 gli attuali degenti nei reparti ordinari covid dei nosocomi siciliani, mentre in terapia intensiva sono 43 i ricoverati, con un nuovo ricovero in 24 ore.

Per quanto riguarda la distribuzione dei nuovi casi nelle singole province della regione in testa oggi Catania con 86 casi, seguita da Messina con 64 nuovi contagi. Poi Siracusa 35, Palermo 22, Agrigento 19, Ragusa 14, Caltanissetta 8 ed Enna 2. Nessun caso a Trapani.

In provincia di Messina si registrano 2 decessi avvenuti al Papardo. Si tratta di

un uomo di 91 anni, deceduto oggi e di una donna di 71 anni deceduta ieri. Questi i dati dei ricoveri ospedalieri nella provincia peloritana: Policlinico 28 degenti, di cui 5 in rianimazione;

Papardo 6 ricoverati di cui 2 in area critica; Barcellona 3 ricoverati e

Irccs Piemonte 3.

TOTALE 40