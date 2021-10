Ucria: consegnate undici borse di studio a studenti meritevoli

Sono state consegnate presso la sala consiliare del comune di Ucria le “borse di studio” istituite dall’amministrazione comunale a favore di 11 tra alunni e studenti residenti che si sono dimostrati meritevoli al termine dei rispettivi cicli di studio (scuola primaria di I grado, scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado e Università) per i risultati conseguiti nell’anno scolastico 2019/2020 e 2020/2021.

Il premio in denaro è stata consegnato a: Giole Pio Barone, Francesca Allia, Stefano Pinzone, Michele Milone, Maria Concetta Sirna, alle gemelle Martina e Giovanna Nici, Ivano Filippo Marzullo, Fabrizio Vinciullo, Carmelo Nici e Roberta Algeri.

“La meritocrazia è un valore ed è giusto che chi si impegna, anche con sacrificio, venga premiato, ha dichiarato Alice Casella, assessore con delega alle politiche scolastiche; non solo con una stretta di mano o un diploma ma anche con un piccolo riconoscimento economico”.

L’amministrazione comunale ha investito molto nell’ambito scolastico, sia per la refezione, che inizia dopo appena qualche settimana dall’inizio delle lezioni, sia con il trasporto scolastico extraurbano gratuito per tutti dal primo all’ultimo giorno di scuola nonostante la diminuzione dei fondi della Regione.

“Voglio augurare a tutti voi di continuare il cammino scolastico con lo stesso entusiasmo, sacrificio e volontà che avete finora dimostrato, ha concluso il sindaco Enzo Crisà; crediamo nella scuola, per noi la scuola rappresenta il cuore della nostra comunità, la scuola è fondamentale per la crescita di una comunità. perché Ucria ha bisogno del vostro esempio.”