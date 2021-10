Capo d’Orlando – Teatro allo scalo: “Verso una gestione condivisa della struttura”

Dalla struttura dell’ex scalo merci della Stazione Ferroviaria sta nascendo il primo Centro Culturale di Capo d’Orlando. Uno spazio vitale per il territorio che potrà diventare un forte attrattore culturale, un incubatore di idee e di progetti, un luogo aperto, accogliente e libero, nel quale si possano creare arte, cultura, dibattito, pensiero, al pari di tante esperienze virtuose già esistenti. Per questo nel comitato Teatro allo Scalo operano attivamente, ad oggi, 28 associazioni e diversi sostenitori che hanno dato il loro contributo e supporto, seguendo fin dall’inizio l’iter per la ristrutturazione dell’ex scalo e insistendo per la sua destinazione a fini esclusivamente culturali; un gruppo per sua missione e natura inclusivo e aperto anche a chi vorrà dare ulteriori contributi alla causa.

“Le associazioni di Capo d’Orlando, – scrive il comitato – avendo dimostrato con il loro lavoro e impegno di avere acquisito ottime capacità progettuali ed organizzative, mettono a disposizione il loro entusiasmo e la loro esperienza per dare un contributo e suggerire un percorso.

Questo percorso parte dall’approvazione in seno al Consiglio Comunale del Regolamento per l’amministrazione condivisa dei beni comuni, accessibile da tutti i cittadini, per arrivare ad un progetto che noi vogliamo costruire assieme all’Ente Comune ed alla Città, finalizzato alla cogestione del Centro Culturale.

Puntiamo a connettere la nostra realtà con le migliori esperienze nazionali ed europee dove l’amministrazione condivisa per i beni comuni degli spazi ha arricchito e migliorato le comunità ad ogni livello. Crediamo che questa nostra proposta debba essere centrale nel dibattito politico locale, oggi animato dalla campagna elettorale in corso per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Capo d’Orlando.

Ritenendo importanti le opinioni dei futuri amministratori della città, chiediamo che i candidati sindaci e i loro gruppi di riferimento facciano conoscere ai cittadini la propria posizione e cosa prevede il loro programma politico in merito alla gestione del nuovo centro culturale e alla nostra proposta. La comunità orlandina deve essere coinvolta nel dibattito per la gestione condivisa del Centro Culturale e deve avere il tempo e le occasioni per confrontarsi sull’argomento, maturando proposte e suggerimenti.