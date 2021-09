Quarta tappa del Giro di Sicilia dell’1 ottobre, la viabilità nel territorio di Patti

In occasione della quarta tappa del giro ciclistico di Sicilia “Sant’Agata Militello-Mascali” i corridori attraverseranno tutto il territorio comunale di Patti da Patti Marina fino a Tindari. Da qui la necessità di disposizioni riguardanti la circolazione cittadina, che ha comunicato il comando della polizia municipale.

Il percorso cittadino della quarta tappa del giro interesserà via Cristoforo Colombo, via Andrea Doria, via Kennedy, via Garibaldi, via Trieste, contrada Canapè, contrada Paesana, l’abitato di Case Nuove Russo e Malluzzo e proseguirà lungo la strada statale 113 fino a contrada Locanda e oltre.

Tutti gli incroci che insistono sul percorso di gara verranno chiusi tra le ore 10.00 e le ore 12.00 dell’1 ottobre. Come viabilità alternativa è stata prevista quella di via Papa Giovanni XXIII, raccordo A/20, Rettilineo di collegamento con il bivio ex Asi, scorrimento veloce Patti-Colla Maffone di Librizzi, contrada Mulinello, via Croce Segreto e viceversa.

Le auto non dovranno essere lasciate in sosta sulle strade interessate dal percorso cittadino dalla ore 7.00 alle ore 12.00 e poi gli automobilisti sono stati invitati ad evitare di muoversi nella fascia oraria tra le ore 10.00 e le ore 12.00, salvo dovesse essere assolutamente necessario, perchè non si potrà assicurare un’agevole viabilità alternativa. Si dovrà infine evitare il transito e l’afflusso pedonale lungo il percorso di gara.