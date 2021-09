In Sicilia oggi 414 nuovi di Covid-19. Ben 40 in meno i ricoverati nell’isola

Sono 414 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 492) a fronte di 6.357 tamponi, con un tasso di positività del 6,51%.

Lo si evince dal bollettino odierno del Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi nell’isola, oggi, sono 1.206 in meno rispetto a ieri. Ben 1.602 i guariti, mentre si registrano 18 decessi (6 relative alla giornata di ieri, 6 al 20/09/21, 2 al 18/09/21, 2 al 17/09/21, 1 al 16/09/21 ed 1, infine, al 25/12/20).

In netto calo i ricoverati con sintomi negli ospedali dell’isola, che adesso sono 604 (ieri 646), mentre i ricoveri in terapia intensiva aumentano di due unità, per un totale di 92.

Per quanto riguarda la suddivisione nelle province, sono 113 i casi del giorno a Catania, 90 a Siracusa, 77 a Palermo, 41 a Ragusa, 29 ad Agrigento, 26 a Trapani, 16 ad Enna ed infine 11 a Messina e Caltanissetta.